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Хусаинов: «Селихов нарушал правила. Конечно, это пенальти!»

сегодня, 21:04
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что в матче 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» (0:0) в ворота хозяев должен был быть назначен пенальти за фол голкипера Александра Селихова на защитнике гостей Брайне Идову:

«Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! Вратарь помешал игроку „Амкара“. Идову был первым на мяче, голкипер опоздал. У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил „горчичник“ за то, что побежал к судье». 

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Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 21:28
нужно всем клубам скинуться на видео повторы, в играх со спартаком они очень нужны
Ваня лучший ответил морозз
сегодня в 21:27
морозз:
Судья просто на пару секунд показалось что играет Зенит и вовремя отвернулся! А потом было поздно копать картошку!
Саныч, давай по серьезному. Во- первых, пенальти был точно. Во-вторых, Спартак конечно играл лучше Амкара, но явных 100% голевых моментов не было. Причина в том, что эмоционально не отошли от Севильи. Много эмоций как плохих, так и хороших - это плохо. Человек не машина. У Манчини два состава и то он все время плачет, что они устают играть 2 раза в неделю. Но думаю, что когда выйдет Зе Луиш Спартаку будет полегче. Он весь верх снимает. Я думаю, что реально Спартак за ЛЧ поборется и в тройке будет точно. Так что дружище не расстраивайся
cska-78
сегодня в 21:23
Даже спартач Хусаинов признает пенальти!
parallels
сегодня в 21:23
все видели, как федун бегал в перерыве в судейскую!
sir-5
сегодня в 21:22
А никто и не сомневается.Ну кроме совершенно отвязных фанатов "Спартака".У них сразу появился ассоциативный ряд,позволяющий(в их глазах)нивелировать грубейшую судейскую кукуяну. Ошибку,безусловно повлиявшую на результат.Три голевых момента "Амкара" в последние пять минут-это нечто...Бедный Каррера!!!
cska1948 ответил Шуnя771
сегодня в 21:22
Шуnя771:
Надо смотреть коснулся мяча Селихов или нет...
Олег, привет! В конце матча показали повтор, на котором ЧЁТКО видно, Идову проталкивает мяч чуть правей, а Селихов мяча не коснулся. Молодой арбитр просто побоялся ставить пенальти в конце матча в ворота именитого клуба. Его нужно понять и ... простить.
leopit
сегодня в 21:22
Где-то фамилии Кукуян и Федун созвучны....
Шуnя771
сегодня в 21:20
Пенальти и близко не было!
Мяч Идов отпустил и вместо того чтобы перепрыгнуть через вратаря и исключить его травму, поперся на газон!

Судья красавчик, в отличии от Хусаинова, эпизод раскусил!
морозз
сегодня в 21:17
Судья просто на пару секунд показалось что играет Зенит и вовремя отвернулся! А потом было поздно копать картошку!
DVOK68 ответил Шуnя771
сегодня в 21:15
Шуnя771:
А можно было и не ставить!
На усмотрение арбитра стало быть)
С чем тебя и поздравляю.
И себя.
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:15
Кукуян просто забздел давать пенальти Спартаку на последних минутах. Не выйдет с него Калины. Будет судить вторую лигу.Надо было дать пенальти смело и народная слава обеспечена. Осёл короче говоря.
richi ответил starche
сегодня в 21:14
starche:
Это видели ВСЕ, но судье деньги надо отрабатывать.......................
Какие деньги? Судья народный.
richi ответил alfranza
сегодня в 21:13
alfranza:
Бла-бла-бла! Давайте матч тогда переиграем? Не? Или давайте все матчи, где пенальти были/не были переиграем... а то че языком трепать попусту.
Так и не трепли.
starche
сегодня в 21:13
Это видели ВСЕ, но судье деньги надо отрабатывать.......................
Шуnя771 ответил DVOK68
сегодня в 21:13
DVOK68:
Можно было ставить пеналь.
А можно было и не ставить!
Шуnя771
сегодня в 21:12
Надо смотреть коснулся мяча Селихов или нет...
richi
сегодня в 21:12
Скажите спасибо, что в пользу Спартака, как обычно за этот фол, пенальти не назначили.
Шуnя771
сегодня в 21:11
Хусаинову легко судить просмотрев десять раз момент...
makkie
сегодня в 21:11
В судейские заговоры уже слабо верится - у нас реально в стране ТАКОЙ уровень судейства. Разная трактовка одинаковых эпизодов, левые пенальти, отсутствие очевидного 11-метрового, красные карточки и т.д.
Saang
сегодня в 21:11
Нет, серьезно, го переигрывать матч. Учитывая что Спартак отскочил за второй тайм раза два, а Амкар от Промеса и Мельгарехо с Фернандо - 4-6, возражать вряд ли кто будет.
DVOK68
сегодня в 21:10
Можно было ставить пеналь.
Palex ответил alfranza
сегодня в 21:10
alfranza:
Бла-бла-бла! Давайте матч тогда переиграем? Не? Или давайте все матчи, где пенальти были/не были переиграем... а то че языком трепать попусту.
Чего ты,сдесь умничаешь,он высказал экспертное мнение.
Kyon
сегодня в 21:10
Мясной судья в первом тайме почему-то не удалил 32 с фамилией белоруков, когда тот откровенно грязно и мерзко пытался нанести травму Квинси.
Mi6
сегодня в 21:07
Мясной судья
порт
сегодня в 21:07
Вот так случайными чемпиёнам в прошлом сезоне и стали.
romarez
сегодня в 21:06
Пенальти был, но Амкар его не реализовал...)
Рожден в СССР
сегодня в 21:06
Извините, КУКУЯН то же кушать хочет
alfranza
сегодня в 21:06
Бла-бла-бла! Давайте матч тогда переиграем? Не? Или давайте все матчи, где пенальти были/не были переиграем... а то че языком трепать попусту.
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