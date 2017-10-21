Хусаинов: «Селихов нарушал правила. Конечно, это пенальти!»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что в матче 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» (0:0) в ворота хозяев должен был быть назначен пенальти за фол голкипера Александра Селихова на защитнике гостей Брайне Идову:

«Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! Вратарь помешал игроку „Амкара“. Идову был первым на мяче, голкипер опоздал. У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил „горчичник“ за то, что побежал к судье».

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