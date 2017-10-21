Гаджиев: «Результат для „Амкара“ нормальный, летим в Пермь с позитивным настроением»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 14-го тура РФПЛ:

«Непростой матч. Надеюсь, не только для нас, но и для „Спартака“. Мы сыграли в свою силу. В конце хороший момент был у Идову, но он не попал по мячу как следует. Если бы он пробил как следует и выручил вратарь – это куда ни шло. А так этот момент огорчает. Но результат для нас нормальный, летим в Пермь с позитивным настроением.

Мне как-то раз пермские друзья прислали такую шутку. Мол, пермяку задают вопрос: „Ты чего всегда такой жизнерадостный и уверенный?“ А он отвечает: „Так я из Перми“. Вне зависимости от результата и того, кто в „Амкаре“ работает – Гаджиев или Черчесов – в команде всегда сохраняется боевой дух».

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