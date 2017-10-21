Каррера: «„Спартак“ сделал всё, чтобы победить, но не получилось»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 14-го тура РФПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Амкаром»:

«Конечно, неприятно. Мы играли, старались победить, но не получилось. Это футбол, и мы должны принять этот результат. Мы сделали все, чтобы победить, но не получилось. Мы будем догонять до самого конца, играть матч за матчем и набирать как можно больше очков.

У нас были моменты, игра бы изменилась, забей мы в первом тайме. Нелегко играть против команды, которая обороняется. Мы знали, что будет тяжело».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте