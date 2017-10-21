Ещенко: «У меня сильный спазм, завтра все будет ясно»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал свою замену в матче 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).
«Сильный спазм. Завтра будет ясно», - сказал Ещенко.
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал свою замену в матче 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).
«Сильный спазм. Завтра будет ясно», - сказал Ещенко.
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