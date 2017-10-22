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Вартапетов: «Никакой боязни играть у Зобнина нет»

сегодня, 13:38

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал состояние полузащитника Романа Зобнина, который продолжает восстановление после тяжелой травмы колена, полученной в июне.

«Нельзя сказать, что Зобнин на 100% тренируется в основной группе. Рома чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Никакой боязни играть, как было у Малхаза Асатиани, у него нет.

По Ещенко ясность будет только после сегодняшнего обследования». 

Ранее сообщалось, что Роман Зобнин начал заниматься в общей группе «Спартака»

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Все комментарии
DVOK68 ответил KRIMINAL89
сегодня в 14:01
KRIMINAL89:
Д. Комбаров??????????????????????????????????
Ну,не будем слишком строги к другому мнению...ну считает человек Диму одним из лучших игроков,значит так тому и быть
)
cska1948
сегодня в 13:56
Есть боязнь или её нет, покажет игра. А пока это только оптимистический прогноз.. Конечно не хочется терять такого игрока.
KRIMINAL89 ответил sir-5
сегодня в 13:56
sir-5:
Куда торопитесь? Залечите парня,всё равно в чемпионской гонке в этом году "Спартаку" ничего не поможет.А на будущее всем пригодится :Сборной,клубу.Настоящий,хоть и беглый,динамовец! В "Спартаке" именно они всегда были лучшими :Бесков,Бубнов,Д.Комбаров,Самед-оглы,Зобнин...
Д. Комбаров??????????????????????????????????
DVOK68
сегодня в 13:52
Прекрасно.
Викос
сегодня в 13:47
А это отлично! Дерзай, Зобнин!
sir-5
сегодня в 13:47
Куда торопитесь? Залечите парня,всё равно в чемпионской гонке в этом году "Спартаку" ничего не поможет.А на будущее всем пригодится :Сборной,клубу.Настоящий,хоть и беглый,динамовец! В "Спартаке" именно они всегда были лучшими :Бесков,Бубнов,Д.Комбаров,Самед-оглы,Зобнин...
TihonAlt
сегодня в 13:41
Это хорошо. Ждем Зобу! А Ещенко здоровья!
Одно слово румын
сегодня в 13:39
Вот и отлично
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