Вартапетов: «Никакой боязни играть у Зобнина нет»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал состояние полузащитника Романа Зобнина, который продолжает восстановление после тяжелой травмы колена, полученной в июне.

«Нельзя сказать, что Зобнин на 100% тренируется в основной группе. Рома чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Никакой боязни играть, как было у Малхаза Асатиани, у него нет.

По Ещенко ясность будет только после сегодняшнего обследования».



Ранее сообщалось, что Роман Зобнин начал заниматься в общей группе «Спартака»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте