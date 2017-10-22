Аллегри: «Хочу поблагодарить Манджукича за удаление»

Матч между «Удинезе» и «Ювентусом» шел достаточно ровно до 26-й минуты, когда красную карточку увидел перед собой нападающий «бьянконери» Марио Манджукич. Туринский клуб воспрянул духом и забил сопернику 4 гола. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отчасти даже рад тому, что хорват покинул поле:

«Я все равно хотел, чтобы Манджукич отдохнул к следующей игре. На самом деле, я даже хочу его поблагодарить, ведь мы возвращаемся к победам, когда результат приходится добывать через силу, уступая в счете. Мы можем только сказать ему „спасибо“.

В последних двух матчах мы показывали неплохую игру, но нуждались в подобной встряске. После того, как мы остались в меньшинстве, команда стала более сконцентрированной».

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