Монтелла: «С технологией VAR арбитры подкармливают свое эго и раздают красные карточки»

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи получил прямую красную карточку на 26-й минуте встречи с «Дженоа». Такое решение арбитр принял, оценив эпизод с ракурса видеокамер. Наставник «россонери» Винченцо Монтелла считает решение несправедливым:

«Сегодня мы играли вдесятером и всё равно превосходили соперника на поле. Иногда дела идут не так, как мы хотим, но мы едины.

Я старался объяснить рефери, что это была скорее телевизионная красная карточка, чем игровая. VAR — полезная система, но мы должны решить, находимся в телевизоре или на поле. Если все решения принимать с точки зрения телезрителя, то надо было назначать пенальти за фолы против Бонавентуры и Калинича.

У арбитров теперь новая технология, они хотят казаться хорошими и подкармливают свое эго, раздавая красные карточки, чтобы работать на телевизор до конца.

Как бы там ни было, я не из тех парней, которые жалуются на судей. Бонуччи был удивлен. Четкой картинки не было. Нельзя сказать, что он намеренно ударил соперника локтем».

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