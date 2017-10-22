Симеоне: «„Атлетико“ пришлось долго дожидаться победы»

Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своей команды в матче с «Сельтой»:

«Это очень важная победа, нам пришлось долго ее дожидаться. Мы доказали, что способны перетерпеть и справиться с непростым периодом, приложив усилия.

„Атлетико“ встретился с командой, которая хорошо держит мяч, а во втором тайме отлично прессинговала, отчего удовольствие от победы еще больше.

Мы все очень рады, что Гамейро забил гол. Он становится всё лучше с каждой игрой».

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