Монтелла: «„Милан“ в меня по-настоящему верит»

«Милан» упустил очередные очки, играя с «Дженоа». Наставник «россонери» Винченцо Монтелла подвел итоги поединка:

«Сейчас у нас настал тяжелый период. За последние несколько матчей Серии А чего только не случалось.

Но я остаюсь тренером „Милана“ и счастлив здесь быть. Хочу похвалить своих парней за их игру. Хоть мы и остались вдесятером, но заслуживали победить. Порой обстоятельства против нас, но сегодня мы доказали, что можем с ними справляться. Обычно неудачи могут случаться в течение всего года, но у нас происходит что-то плохое раз за разом. „Дженоа“ связывает соперникам руки, было сложно.

Я вижу, что в меня по-настоящему верят. Знаю, что мою работу ежедневно оценивают, но я уверен, что именно сейчас нам надо сплотиться как никогда. Зарождается нечто великое».

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