Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что его любимый клуб станет чемпионом в этом сезоне:

«„Зенит“ — главный фаворит чемпионата? Бесспорно. Сейчас команда объективно сильнее конкурентов. Думаю, Петербург ждет золотой сезон

Манчини – тренер опытнейший. Гораздо умнее всех болельщиков вместе взятых. Тут за него даже думать не стоит. Важно, что он использует много футболистов. К лавке никто не прирастает, каждый находится в обойме, считает себя нужным».

В последнем матче чемпионата России «сине-бело-голубые» сыграли вничью с ЦСКА.

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