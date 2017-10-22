Боярский: «„Армейцы“ выскочили на поле, как разъяренные быки. Это не футбол, а коррида!»

Актер, певец и знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча «сине-бело-голубых» с ЦСКА:

«Честно говоря, давно так не нервничал. Не знаю, сколько валидола понадобилось болельщикам. „Армейцы“ выскочили на поле, как разъяренные быки. Это был не футбол, а коррида! ЦСКА сразу пустил в ход все козыри. Были все основания полагать, что рано или поздно он сумеет дожать „Зенит“, который с трудом оборонялся и до перерыва вообще не помышлял об атаке».

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