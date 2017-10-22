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18:00 Матч завершен Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
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17:15 Матч завершен Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 Идет второй тайм, 70’ Реал 2:0 Эйбар
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16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 Матч завершен Удинезе 2:6 Ювентус
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14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
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Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 Матч завершен Динамо К 0:0 Шахтер Дн
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18:00 Матч завершен Труа 0:5 Лион
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Боярский: «„Армейцы“ выскочили на поле, как разъяренные быки. Это не футбол, а коррида!»

сегодня, 22:48
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Актер, певец и знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча «сине-бело-голубых» с ЦСКА:

«Честно говоря, давно так не нервничал. Не знаю, сколько валидола понадобилось болельщикам. „Армейцы“ выскочили на поле, как разъяренные быки. Это был не футбол, а коррида! ЦСКА сразу пустил в ход все козыри. Были все основания полагать, что рано или поздно он сумеет дожать „Зенит“, который с трудом оборонялся и до перерыва вообще не помышлял об атаке».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 23:11
тоже мне эксперт от театра , в камзле потёртый молью нашёлся...
donbeter
сегодня в 23:10
Лучше бы с Базелем так сыграли, быки!
ermak6848
сегодня в 23:09
тоже мне эксперт от театра, в потёртом молью камзоле нашелся... ...
Морозовский
сегодня в 23:02
Михаил прав: нажмите чуть ниже на "немного троллинга" !
Jeck Denielse
сегодня в 23:00
Если слабо играть как сегодня играл Зенит...то любая даже полувялая коняшка покажется разьярённым быком.......
Морозовский
сегодня в 22:56
    Великолепный
    сегодня в 22:55
    Правильно подметил Боярский - Были все основания полагать, что рано или поздно ЦСКА сумеет дожать „Зенит“, который с трудом оборонялся и до перерыва вообще не помышлял об атаке, немного не хватило забить в первом тайме))
    Russiаnhаmmer
    сегодня в 22:51
    больше всего cвиньи нервничали
    Трезвый Орлов
    сегодня в 22:51
    Отскачил наш великий зенит
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