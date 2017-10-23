Непомнящий: «В этом году Кокорин переродился»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Турция. Супер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:00 сегодня Реал Сосьедад -:- Эспаньол
22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 сегодня Локомотив (мол) -:- Краснодар (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
10:06
Мбаппе признали лучшим молодым игроком Европы11
09:17
Балотелли: «Мне нравится „Реал“, но если позовет „Барселона“, я плакать не буду»24
23:53
ПСЖ ушел от поражения в игре с «Марселем», Неймар получил красную карточку58
23:33
«Реал» одержал дежурную победу над «Эйбаром»71
22:03
«Милан» уволит Монтеллу и назначит Соузу33
11:16
Глава судейского корпуса Серии А: «Монтелла бы не жаловался, если бы „Милан“ побеждал»0
11:07
«Спартак» поздравил с 80-летием Ивана Варламова1
10:59
Бумал: «Екатеринбург в тысячу раз лучше, чем Африка!»3
10:52
Конте попросил руководство «Челси» приобрести Гарета Бэйла2
10:31
Руководство «Реала» желает, чтобы Почеттино стал следующим тренером «сливочных»5
10:13
Непомнящий: «Дзюба может пролететь мимо чемпионата мира»26
09:56
Райт: «Озила продолжат критиковать, пока он не покажет качественную игру в больших играх»4
09:09
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ однажды обязательно проиграет»10
08:56
Верратти: «Будь я Неймаром, потерял бы самообладание еще раньше»9
08:47
Неймар: «Красная карточка несправедлива. У меня и так синяки по всему телу» 12
08:39
«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ желают видеть Каземиро у себя4
08:31
Гуренко: «Победа нужна и „Локомотиву“, и „Краснодару“»7
08:20
Анхель: «Роль крутого парня с ночного клуба Каземиро не идет»5
08:10
Зидан: «Бензема не переоценен»6
01:03
Алвес: «Я Неймару не нянька»20
00:53
Фанаты «Марселя» освистали Неймара и забросали его посторонними предметами18
00:48
Симоне Индзаги: «„Лацио“ постепенно движется к своей цели»4
00:45
Конте: «Кубок Лиги — трата времени? С эгоистичной точки зрения могу согласиться»6
00:30
Боярский: «„Зенит“ — главный фаворит чемпионата? Бесспорно»36
00:29
Иммобиле: «„Лацио“ нацелен на Скудетто»6

Непомнящий: «В этом году Кокорин переродился»

сегодня, 10:39
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий оценил ход поединка ЦСКА и «Зенита», и поделился мнением об успехах форварда Александра Кокорина в этом сезоне:

«Уже сейчас мы с вами можем говорить, что Александр мог убрать мяч под себя, вратарь бы уже лежал, потом положить мяч в сетку…Но нельзя сказать, что Кокорин в пылу борьбы принял неверное решение, пробив сразу. Всё здорово делал нападающий, но просто Акинфеев сыграл выше всяких похвал. Рассуждать о том, как мог бы завершиться эпизод, смысла нет. По большому счету, никто не наиграл на поражение. „Зенит“ и ЦСКА его не заслуживали. Тем более что „армейцы“ имеют проблемы с материалом, с составом. Они играли без ярко выраженного нападающего, а это серьезная проблема - приходилось идти вперед защитникам. Зато тот же Марио Фернандес имел два шанса забить. Мог отличиться и Леша Березуцкий. При этом, не имея нападающего, ЦСКА продолжает бороться за чемпионство - это серьёзное достижение армейских игроков.

Было видно, что ЦСКА посвежее, но ведь у „Зенита“ такие возможности для ротации, каких у „армейцев“ нет. Манчини может легко выйти из этой ситуации. Не смог играть с ЦСКА только Дриусси, а у команды Ганчаренко из матча в матч выходит практически один и тот же состав. Из матча в матч играют одни и те же футболисты, так что в этом смысле у „Зенита“ есть преимущество перед соперником. Поэтому лишний день отдыха не сказался сильно.

Очень качественно Кокорин сыграл. Помните, как он подстраховал защитников и не дал Фернандесу вый­ти один на один с вратарем. Я уже не знаю, работа ли это Манчини или самого Саши. Могу сказать только то, что в этом году Кокорин переродился. Думаю, что оба постарались: и Манчини, и сам Саша».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 11:17
Захвалили Кокорина, уже начал слегка проседать.
Шуnя771
сегодня в 11:17
«Уже сейчас мы с вами можем говорить, что Александр мог убрать мяч под себя, вратарь бы уже лежал, потом положить мяч в сетку…"

Кузьмич! Походу такой установки не было...)
Алексей Коротеев
сегодня в 10:59
Нет , " три минуты до конца " будет сидеть на лавке и ждать титула !!!
FILL3286
сегодня в 10:52
Звязда зенита))
ХАХАХАХАХХА
Щас петь после зимы начнут,мол етим бревном интересовалисть такие клубы как бавария,мс,париж и так далее!
Gunslinger
сегодня в 10:52
Все молодцы!!! УРА!!!
Осталось только начать забивать и выигрывать!!! :))))))))
ermak6848
сегодня в 10:51
Это Хорошо для клуба и сборной России
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100