Непомнящий: «В этом году Кокорин переродился»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий оценил ход поединка ЦСКА и «Зенита», и поделился мнением об успехах форварда Александра Кокорина в этом сезоне:

«Уже сейчас мы с вами можем говорить, что Александр мог убрать мяч под себя, вратарь бы уже лежал, потом положить мяч в сетку…Но нельзя сказать, что Кокорин в пылу борьбы принял неверное решение, пробив сразу. Всё здорово делал нападающий, но просто Акинфеев сыграл выше всяких похвал. Рассуждать о том, как мог бы завершиться эпизод, смысла нет. По большому счету, никто не наиграл на поражение. „Зенит“ и ЦСКА его не заслуживали. Тем более что „армейцы“ имеют проблемы с материалом, с составом. Они играли без ярко выраженного нападающего, а это серьезная проблема - приходилось идти вперед защитникам. Зато тот же Марио Фернандес имел два шанса забить. Мог отличиться и Леша Березуцкий. При этом, не имея нападающего, ЦСКА продолжает бороться за чемпионство - это серьёзное достижение армейских игроков.

Было видно, что ЦСКА посвежее, но ведь у „Зенита“ такие возможности для ротации, каких у „армейцев“ нет. Манчини может легко выйти из этой ситуации. Не смог играть с ЦСКА только Дриусси, а у команды Ганчаренко из матча в матч выходит практически один и тот же состав. Из матча в матч играют одни и те же футболисты, так что в этом смысле у „Зенита“ есть преимущество перед соперником. Поэтому лишний день отдыха не сказался сильно.

Очень качественно Кокорин сыграл. Помните, как он подстраховал защитников и не дал Фернандесу вый­ти один на один с вратарем. Я уже не знаю, работа ли это Манчини или самого Саши. Могу сказать только то, что в этом году Кокорин переродился. Думаю, что оба постарались: и Манчини, и сам Саша».

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