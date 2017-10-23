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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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Гуренко: «Победа нужна и „Локомотиву“, и „Краснодару“»

сегодня, 08:31

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от встречи «железнодорожников» с «Краснодаром» в 14-м туре РФПЛ:

«Справится ли оборона „Локомотива“ со Смоловым и Вандерсоном? Игра покажет. Команды Юрия Павловича всегда были хорошо организованы в защите. „Локомотиву“ легче играть, когда соперник атакует, чем созидать самому.

Мне кажется, матч будет изобиловать голевыми моментами и три мяча мы точно увидим. Все же победа нужна каждому из соперников. Разумеется, желаю победы „Локомотиву“, который остался моей командой, где бы я ни выступал или работал, в том числе в „Краснодаре“».

В предыдущем туре чемпионата «Локомотив» уступил «Уфе», а «Краснодар» проиграл ЦСКА.

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ДСА
сегодня в 09:18
Ничья устроит всех: и Зенит, и Спартак, и ЦСКА.
Байкал Иркутск
сегодня в 09:03
Последняя фраза Гуренко наводит на мысль!
"где бы я ни выступал или работал, в том числе в „Краснодаре“.
Пока Сергей тренирует минское Динамо. Раньше с Краснодаром его судьба никак не была связана.
Шалимов поднапрягся?!
Морозовский
сегодня в 08:48
Игра должна быть интересной ! У Паровозов шансов побольше победить, но Быки дадут бой, несомненно ! Орлова надо выставить с микрофоном у кромки поля ! Пусть Палычу задаёт вопросы после матча !
FILL3286
сегодня в 08:33
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