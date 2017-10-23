Гуренко: «Победа нужна и „Локомотиву“, и „Краснодару“»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от встречи «железнодорожников» с «Краснодаром» в 14-м туре РФПЛ:

«Справится ли оборона „Локомотива“ со Смоловым и Вандерсоном? Игра покажет. Команды Юрия Павловича всегда были хорошо организованы в защите. „Локомотиву“ легче играть, когда соперник атакует, чем созидать самому.

Мне кажется, матч будет изобиловать голевыми моментами и три мяча мы точно увидим. Все же победа нужна каждому из соперников. Разумеется, желаю победы „Локомотиву“, который остался моей командой, где бы я ни выступал или работал, в том числе в „Краснодаре“».

В предыдущем туре чемпионата «Локомотив» уступил «Уфе», а «Краснодар» проиграл ЦСКА.

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