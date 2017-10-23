Непомнящий: «Дзюба может пролететь мимо чемпионата мира»

Отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы:

«Меня разочаровывает, что Артем играет мало. Хотя по игре с ЦСКА хочу заметить, что у „Зенита“ аргентинцы - однозначно качественные игроки. Но мне досадно, что игрок уровня Дзюбы не играет. Таким образом, он может и мимо чемпионата мира пролететь.

Я не могу быть на стороне игрока или тренера - это внутреннее дело „Зенита“. И по последней игре мало что можно сказать про Дзюбу - он совсем мало мяч получал. Я не удивлюсь, если зимой Артем сменит команду».

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