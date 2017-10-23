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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
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Непомнящий: «Дзюба может пролететь мимо чемпионата мира»

сегодня, 10:13

Отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы:

«Меня разочаровывает, что Артем играет мало. Хотя по игре с ЦСКА хочу заметить, что у „Зенита“ аргентинцы - однозначно качественные игроки. Но мне досадно, что игрок уровня Дзюбы не играет. Таким образом, он может и мимо чемпионата мира пролететь. 

Я не могу быть на стороне игрока или тренера - это внутреннее дело „Зенита“. И по последней игре мало что можно сказать про Дзюбу - он совсем мало мяч получал. Я не удивлюсь, если зимой Артем сменит команду».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
сегодня в 11:10
У нас из напов забивают по большому счету только Коко и Смолов.
Ну и Марков еще из Тосно.
Однако в сборной Заболотный, в роли форварда, который может продавить. Дзюба явне не хуже. В общем в аренду нужно весной уходить Дзюбе. Не будет голов, никто не возьмет его в сборную.
FILL3286
сегодня в 10:55
Переходил к бакланам,что бы дойти до полуфинала лиги чемпионов,а играет с дандолком,АНДЕРЛЕХТОМ да РУСЕНБУРГОМ)!
Дед Мазая
сегодня в 10:53
Леща вчера Верблуму знатного отвесил Дзюба. А то кони бы затоптали культурную столицу...)
mikysss ответил Казанский
сегодня в 10:53
Казанский:
У Артема зарплата в 3,5 млн.евро,много свободного времени в Зените...Что еще нужно,чтобы встретить старость?)))
2.5 в Спартаке ему было мало, зазвездился и к кормушке ушел, и что в итоге?))) Халк в него еще попадал от того голы были, а не стало халка буратос сдулся
Gunslinger ответил Т34
сегодня в 10:53
Т34:
Как там говорят: "Пролетел, как фанера над Парижем!" Фанера изготовляется из древесины. Вывод делайте сами.
Техпроцесс расписан грамотно.
Не придерёшься! :)))
mikysss
сегодня в 10:51
Нечего ему там делать, впрочем как и всей "теперешней" сборной, а времени то мало осталось
obana777
сегодня в 10:49
Совсем сдулся Артемка.
Evgen44
сегодня в 10:47
Главное титулы.Все остальное - пыль веков.Правда,Артемка?За без малого три года,"весь в титулах".Эта та теория,согласно которой каждому воздается по его поступкам и ценностям.Артем свое получил.
time out
сегодня в 10:45
Его можно взять на чемпионат мира по городошному спорту. В качестве деревянной биты.
ermak6448
сегодня в 10:43
Тренер парит парня
Linxform
сегодня в 10:43
Бревно летать не может. Следовательно не Дзюба пролетит, а ЧМ мимо него пройдет.
Т34
сегодня в 10:40
Как там говорят: "Пролетел, как фанера над Парижем!" Фанера изготовляется из древесины. Вывод делайте сами.
RIR68
сегодня в 10:40
проплывёт. брёвна не летают.
kolpankolpan
сегодня в 10:39
А что ему делать в другом клубе?Он не дурак.
Казанский ответил Мигалков
сегодня в 10:38
Мигалков:
Вот именно! Дзюбе ЧМ не нужен. У него нет профессиональных устремлений.
У Артема зарплата в 3,5 млн.евро,много свободного времени в Зените...Что еще нужно,чтобы встретить старость?)))
Мигалков ответил Казанский
сегодня в 10:34
Казанский:
Непомнящий: «Дзюба может пролететь мимо чемпионата мира» Дзюба : https://www.youtube.com/watch?v=kM1nrUINMuc
Вот именно! Дзюбе ЧМ не нужен. У него нет профессиональных устремлений.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил mat73
сегодня в 10:33
mat73:
Он уже пролетел! Как и мимо трофеев, мимо клубов Европы, и даже мимо Китая! Впереди ему светит ФНЛ только!
У ДЗЮБЫ УЖЕ 2 КУБКА РОССИИ, СУПЕРКУБОК
И ЗА ЭТОТ СЕЗОН ОН НАВЕРНЯКА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ПОЛУЧИТ ))))
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:31
Дзюба игрок уровня сборной, но "Зенит" Манчини не его команда.
Артему лучше уйти куда-нибудь в аренду, иначе он проедет мимо ЧМ-2018.
Зачем в сборную России приглашать игрока без достаточной игровой практики.
drug01
сегодня в 10:29
Фурсенко делает свое темное дело а Мутко не замечает
Казанский
сегодня в 10:23
Непомнящий: «Дзюба может пролететь мимо чемпионата мира»
Дзюба :
mat73
сегодня в 10:20
Он уже пролетел! Как и мимо трофеев, мимо клубов Европы, и даже мимо Китая! Впереди ему светит ФНЛ только!
Zayac_65
сегодня в 10:18
Надо было весной менять.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:18
Главное, чтобы пролетаючи не сбил собой как кием пару рейсов с гостями Мундиаля
FILL3286
сегодня в 10:18
Та конечно играют в проекте Аргентинцы,какое им там на ,,, ЧМ.
sir_Alex
сегодня в 10:18
Хорошо бы!
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