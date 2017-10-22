Бабаев: «„Зенит“ оказался не готов к такому натиску ЦСКА с первых минут»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о матче московского клуба с «Зенитом» и рассказал о дополнительной мотивации «армейцев»:

«Игра, на мой взгляд, получилась. Очень интересный матч. В первом тайме владели преимуществом, но не сумели реализовать свои моменты. Второй уже получился равным, обоюдоострым. К сожалению, не удалось победить.

Игроки ЦСКА сами на себя разозлились после не самой успешной игры с „Базелем“? Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили нас поддержать поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Сложно сказать, почему так получилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись. У меня лично сложилось ощущение, что „Зенит“ оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте - заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность».

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