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Кучук: «Зимой у „Ростова“ в любом случае будет укрепление состава»

сегодня, 01:41

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук в эфире передачи «Футбол России» отметил, что команда только формируется и что в зимнее трансферное окно состав ростовчан будет усилен:

«В Премьер-Лиге мало таких аналогов, когда фактически выстраивается на 95% новая команда. Нужно было понять, чего хотят город, клуб. Когда я понял, что в городе очень любят команду, и президент будет прикладывать невероятные усилия для её строительства, я сразу согласился.

Проблески того футбола, к которому мы стремимся, у нынешнего „Ростова“ есть. Мы движемся в этом направлении. Это нелегко, поскольку много изменений, много национальностей на поле, личных интерпретаций игроков по поводу футбола. Всё это нужно объединить, чтобы каждый член футбольного клуба „Ростов“ понимал, во что команда играет и чего хочет добиться. Когда строится добротный дом, он стоит века, а если его построить тяп-ляп, то он упадёт через год-два. Не хочу, чтобы после меня оставались развалины.

В любом случае зимой укрепление будет. Я уже вижу те позиции, где нужно укрепление. Мы работаем в этом направлении. Вчера ночью один из моих помощников уехал, до этого я сам ездил на игру. Понимаю, что это нужно делать здесь и сейчас, чтобы мы не застаивались, а всё время двигались вперёд».

Напомним, в последних 5 турах «Ростов» потерпел 4 поражения подряд и сыграл вничью с «Тосно» (1:1).

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Гус Пойет
сегодня в 01:56
Обязательно надо
Leha-ha50
сегодня в 01:53
Когда строится добротный дом, он стоит века, а если его построить тяп-ляп, то он упадёт через год-два. Не хочу, чтобы после меня оставались развалины.
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А туркмен не постеснялся и развалил ростовский "домик" , а все ценное часть спихнул на сторону, а часть с собой забрал.......и совсем не парится по этому поводу.
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