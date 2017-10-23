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Шалимов: «Разговоров с руководством по поводу отставки не было»

сегодня, 22:17
ЛокомотивЛокомотив2 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не разговаривал с руководством клуба по поводу возможной отставки. Сегодня «быки» уступили «Локомотиву» (0:2), потерпев четвертое поражение кряду в чемпионате.

«Давление [в связи с результатами] есть. Но что здесь делать? Оно неприятное, но не настолько, чтобы опускать руки, надо двигаться дальше. Разговоров с руководством [по поводу отставки] не было, мы работаем, а руководство держит все под контролем».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 23:27
Какая - то чёрная полоса у Игоря Шалимова....
Может попа пригласить прогнать скверну с команды "Краснодар " !?
Evgeny Moreman
сегодня в 22:51
Как же ту уже заманал ,засаленный со своим контролем.
drug01
сегодня в 22:48
....Осталось ждать не долго!
Alex-96
сегодня в 22:45
галицкий на прошлой неделе 600 лямов зелени профукал, ему сейчас не до Краснодара и не до Шалимова, так что еще мож и попылит малец этот тренерун
Leha-ha50
сегодня в 22:41
Мало того , что проиграли пятый матч подряд, так тут еще одна ну очень печальная новость.
Dominators ответил Байкал-38
сегодня в 22:38
Байкал-38:
Вернуть его обратно в Спартак! Он же воспитанник школы Спартака и болельщики по крайней мере раньше всё гордились, что он ихний. Правда, что то сейчас помалкивают.
У Шалимова одна дорога на Матч ТВ . Так в Российском футболе рождаются эксперты ...
VIPded
сегодня в 22:35
Ну вот и надо было ради всего этого сливать ЛЕ??? (((
массакрер
сегодня в 22:34
а жаль...
Байкал-38 ответил Dominators
сегодня в 22:30
Dominators:
Вести разговоры руководство уже не будет , там все поняли о тренере Шалимове - , чемодан , вокзал , Уралан .
Вернуть его обратно в Спартак! Он же воспитанник школы Спартака и болельщики по крайней мере раньше всё гордились, что он ихний. Правда, что то сейчас помалкивают.
Shamil79
сегодня в 22:30
уволили без разговоров
008Maximus
сегодня в 22:27
Ему бы имидж сменить, а то как бомжик не очесанный.
Остапчук 67
сегодня в 22:25
Какие тебе еще разговоры нужны?
Все, что можно уже проиграл, неужели до сих пор чувствуешь доверие?
Dominators
сегодня в 22:24
Вести разговоры руководство уже не будет , там все поняли о тренере Шалимове - , чемодан , вокзал , Уралан .
Obdulio Varela
сегодня в 22:22
Пять поражений подряд (в том числе кубковое - от Томи, Карл, от Томи), а перед этим вылет из Лиги Европы это уже явный перебор
RDeanW
сегодня в 22:20
"руководство держит все под контролем"

что-то есть в этом большие сомнения
RDeanW
сегодня в 22:19
а жаль
cevin cigan
сегодня в 22:19
Будут.....................
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