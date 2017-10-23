Шалимов: «Разговоров с руководством по поводу отставки не было»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не разговаривал с руководством клуба по поводу возможной отставки. Сегодня «быки» уступили «Локомотиву» (0:2), потерпев четвертое поражение кряду в чемпионате.

«Давление [в связи с результатами] есть. Но что здесь делать? Оно неприятное, но не настолько, чтобы опускать руки, надо двигаться дальше. Разговоров с руководством [по поводу отставки] не было, мы работаем, а руководство держит все под контролем».

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