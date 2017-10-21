Семак: «„Уфа“ ехала в Хабаровск за победой»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал сегодняшнюю встречу со «СКА-Хабаровском».



«Мы ехали за победой. Качеством показанной нами игры в матче я доволен, но результат не обрадовал. Мы молодцы, что спасли матч, дважды пропустив и проиграв первый там со счетом 0:2, но количество созданных командой моментов для взятия ворот было очень значительным. Мы могли забить и больше, чем два гола. Возможности у нас были, но мы их упустили. Этот момент меня огорчил».



Недавно Сергей Семак заявил, что считает «Зенит» лучшим по качеству игры в чемпионате России.

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