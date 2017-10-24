Паршивлюк: «„Ростов“ проигрывает в матчах, в которых не должен проигрывать»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк в эфире передачи «Футбол России» прокомментировал последние неудачные игры команды, отдельно отметив матчи с «Рубином» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (1:2):

«Мы проигрываем в матчах, в которых не должны проигрывать. Но всё не просто так происходит. Видимо, где-то недорабатываем. Только работой будем исправлять. „Ростов“ играл как минимум не хуже „Рубина“, и даже футболисты казанцев это признали. Мы должны были брать как минимум очко в той игре. У „СКА-Хабаровск“ два удара в створ – два гола, и у нас были подходы, штанга.

Не забиваем свои моменты, пропускаем какие-то сумасшедшие удары, которые залетают. Нам перед игрой давали раскладку по ударам соперников, и Дедечко до этого бил-бил и так не попадал. Но случайностей не бывает в футболе. Надо исправляться».

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