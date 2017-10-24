«Манчестер Сити» и «Ювентус» интересуются защитником «Лиона» Диахаби

Защитник «Лиона» и молодёжной сборной Франции Муктар Диахаби оказался в списке трансферных интересов «Манчестер Сити» и «Ювентуса». Как утверждает источник, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн и ассистент главного тренера Микель Артета следили за игрой Диахаби в матче группового этапа Лиги Европы «Эвертон» - «Лион» (1:2).

В текущем сезоне чемпионата Франции Диахаби принял участие в 4-х матчах и забил 1 гол. Отметим, что контракт игрока с «Лионом» истекает в 2022 году.

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