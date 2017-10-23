«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ желают видеть Каземиро у себя

По информации британских источников, «Пари Сен-Жермен» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и постарается заполучить полузащитника «Реала» Каземиро этой зимой.

Сообщается, что английский клуб готов платить бразильцу столько же, сколько получает Поль Погба. В СМИ фигурирует сумма в 290 тысяч фунтов. Наставник манкунианцев Жозе Моуриньо уже работал с Каземиро, так что прекрасно знает его возможности.

Тем не менее, на футболиста рассчитывает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, называет его роль в команде «основополагающей» и не спешит расставаться с игроком.

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