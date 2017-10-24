Сенников: «Ничья будет хорошим результатом для „Локо“ в Санкт-Петербурге»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил расстановку сил перед матчем 15-го тура РФПЛ, в котором москвичи отправятся в гости к «Зениту».

«С „Зенитом“ будет гораздо сложнее, чем с „Краснодаром“, ведь „Зенит“ сейчас является фаворитом сего чемпионата. И по подбору футболистов, и по их уровню, и по игре. Приятно, что „Локомотив“ составляет конкуренцию „Зениту“ и пока опережает их по победам в турнирной таблице. От этого наш чемпионат становится более интересным! „Зенит“ достаточно ровно играет, у них нет таких серьезных провалов. В Питере будет достаточно непросто, возможно, „Локомотив“ постарается как-то тактически переиграть соперника, если все игроки выполнят установку. Хорошим результатом будет даже ничья.

Конечно, преимущество „Локомотива“ в микроклимате. Над ними не довлеет результат, они не являются фаворитом чемпионата, что немного раскрепощает. Однако тут важен еще и вкус побед — „Локомотив“ начал выигрывать, занял сразу высокое место в таблице, и у ребят появилась мотивация. У команды получается, и команда может добиваться результата — на каждую игру „Локо“ выходит с особым настроением».

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