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Президент «Ростова»: «Планируем усиление в каждую линию по два человека»

сегодня, 08:26

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в эфире программы «Футбол России» рассказал, как команда будет комплектоваться во время зимнего трансферного окна.

«Мы в процессе становления команды, смотрим по линиям, и в каждой нужно усиление. Уже с сентября ведем переговоры по потенциальным новичкам с рядом клубов, агентов. Планируем усиление в каждую линию по два человека.

У нас большие планы по академии. Нам бы хотелось, чтобы через два-три года мы ежегодно получали по два-три подготовленных, высококлассных футболиста, которые могли бы усилить основную команду».

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