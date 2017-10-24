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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
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Наумов: «Лидерство „Локомотива“ в таблице надолго»

сегодня, 13:53

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию вокруг нынешнего положения столичного клуба в турнирной таблице. 

«Я верю, что „Локомотив“ надолго забрался на первое место в таблице РФПЛ. У команды сейчас одна проблема – она с трудом играет против соперников из нижней части таблицы. Это большой недостаток. В остальном у „Локо“ всё в порядке, всех лидеров он обыграл. Поэтому есть основание думать, что его лидерство надолго.

Илья Геркус и Юрий Сёмин сейчас скромно говорят об этом, но настрой и нацеленность у них правильные. Игра команды выстраивается. Посмотрите, как сейчас выступают братья Миранчуки и незаменимый Фернандеш. „Железнодорожники“ прибавляют и являются серьёзными конкурентами для „Зенита“ в борьбе за чемпионство».

Напомним, что в матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» переиграл «Краснодар» и захватил лидерство в турнирной таблице.

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Все комментарии
salaga ответил Казанский
сегодня в 14:35
Казанский:
Да,много "продуктов" растят в Питере((
Только им и жив российский футбол
Казанский ответил salaga
сегодня в 14:34
salaga:
Геркус тоже зенитовский продукт.
Да,много "продуктов" растят в Питере((
salaga ответил GooSe25
сегодня в 14:31
GooSe25:
Увидим в следующие выходные . Очное противостояние и игра с цска предрешат многое в чемпионской гонке. Хотя бы 4 очка взять и будет отлично
Ничего не предопределят: весной ЛОКО, как всегда, всё просе....
salaga ответил obana777
сегодня в 14:28
obana777:
Еще не затихли песни бакланов о чемпионстве, а уже паровозы начали гудеть.
Бакланы их даже и не запевали - говорили лишь о задачах на сезон. Какие же могут быть задачи у самого зажиточного клуба России?
311
сегодня в 14:28
Наумов: "Лидерство „Локомотива“ в таблице надолго, но на всякий случай лучше заскринить таблицу!"
iri13
сегодня в 14:26
"В остальном у Локо всё в порядке, ВСЕХ лидеров он обыграл."
Что, уже?..Наумов что то знает....
salaga ответил Казанский
сегодня в 14:26
Казанский:
Илья Геркус и Юрий Сёмин сейчас скромно говорят об этом ---------------------------- И правильно делают,а то Фурсенко с Манчини после первого тура громко заявили о чемпионстве Зенита и Кубке ЛЧ через год))) Лучше разумно молчать, чем глупо говорить. (Публий)
Геркус тоже зенитовский продукт.
salaga
сегодня в 14:26
В остальном у „Локо“ всё в порядке, всех лидеров он обыграл.
----------------------------------------------------------------------------------
Не спешит ли? Или результат уже предопределён?
Казанский
сегодня в 14:19
Илья Геркус и Юрий Сёмин сейчас скромно говорят об этом
----------------------------
И правильно делают,а то Фурсенко с Манчини после первого тура громко заявили о чемпионстве Зенита и Кубке ЛЧ через год)))
Лучше разумно молчать, чем глупо говорить. (Публий)
obana777
сегодня в 14:17
Еще не затихли песни бакланов о чемпионстве, а уже паровозы начали гудеть.
time out
сегодня в 14:15
Надолго, это как? На неделю? Первое место начинает развязывать язык от руководителей, до игроков.
Т34
сегодня в 14:12
Пока это первое место шаткое. Поэтому не надо бежать впереди паровоза. Дальше матчи с Зенитом и цска, вот они могут прояснить вопрос о промежуточном лидере первого круга и не более того. Все решит второй круг, а это немалый срок, где можно и взлететь, но можно и провалиться. Никто просто так очки отдавать не будет, все будут бороться за попадание в первую пятерку. А претендентов наберется немало.
GooSe25
сегодня в 14:10
Увидим в следующие выходные . Очное противостояние и игра с цска предрешат многое в чемпионской гонке. Хотя бы 4 очка взять и будет отлично
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:05
НУ ДА, ПОЧТИ НА НЕДЕЛЮ )))
Sem25 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 14:04
Байкал Иркутск:
Рано ещё думать об чемпионстве, надо пока молчать или шёпотом, а там как пойдёт. Ждём пополнение из лазарета, пора уже выздоравливать ребята!
А кто на травме кроме Чорлуки?
Vladimir808
сегодня в 14:03
Лидерство Локомотива, это полностью заслуга Палыча!!!
Но это временно, после ,,договорняка" конебомжей...(((
Нападения нет вовсе, один Ари на что-то способен временами.
29 окт слетит паровоз под откос...)))
Байкал Иркутск
сегодня в 13:59
Рано ещё думать об чемпионстве, надо пока молчать или шёпотом, а там как пойдёт.
Ждём пополнение из лазарета, пора уже выздоравливать ребята!
FILL3286
сегодня в 13:58
Щас у бакланов что то загорится.
Killofwrath
сегодня в 13:55
Фернандеш просто великолепен)
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