Наумов: «Лидерство „Локомотива“ в таблице надолго»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию вокруг нынешнего положения столичного клуба в турнирной таблице.

«Я верю, что „Локомотив“ надолго забрался на первое место в таблице РФПЛ. У команды сейчас одна проблема – она с трудом играет против соперников из нижней части таблицы. Это большой недостаток. В остальном у „Локо“ всё в порядке, всех лидеров он обыграл. Поэтому есть основание думать, что его лидерство надолго.

Илья Геркус и Юрий Сёмин сейчас скромно говорят об этом, но настрой и нацеленность у них правильные. Игра команды выстраивается. Посмотрите, как сейчас выступают братья Миранчуки и незаменимый Фернандеш. „Железнодорожники“ прибавляют и являются серьёзными конкурентами для „Зенита“ в борьбе за чемпионство».



Напомним, что в матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» переиграл «Краснодар» и захватил лидерство в турнирной таблице.

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