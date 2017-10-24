Орлов: «Васина и Ригони нужно было удалять»

Российский комментатор Геннадий Орлов уверен, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони и защитник ЦСКА Виктор Васин должны были получить по второй желтой карточке в матче 14-го тура РФПЛ между командами (0:0).

«Качеством игры „Зенита“ я недоволен, было много ошибок при работе с мячом. Футболисты старательно отработали, но проблемы есть как у одной, так и у другой команды.

Если разбирать по персоналиям, то, мне кажется, Натхо был одним из лучших на поле. Но ведь его никто не держал, почему-то зенитовцы не обращали на него внимания. А он, играя в центре, переводил игру слева направо и справа налево. Красавец! А ведь ему ещё и по голове досталось. Но так же как и футболистам „Зенита“. Была жёсткая борьба — на грани фола, а иногда даже за гранью. Арбитр пытался не сломать игру, но судить всё-таки надо по правилам.

Плюс надо было давать вторую карточку Ригони. То же самое с Васиным. Пенальти за игру рукой стоило поставить. Это же всё прописано в правилах! Почему вдруг нарушения не были зафиксированы? Непонятно…»

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