Сафонов - о Шалимове: «Галицкий лучше знает, что происходит»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, стоит ли увольнять главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.

«В „Краснодаре“ Галицкий — президент клуба, он хозяин-барин, поэтому решать ему. Понятно, что никто не ожидал таких результатов от „Краснодара“. Тем более и Федор Смолов в последнее время почему-то перестал забивать. Может быть, у него мотивация угасла или после травмы не восстановился. В матче с „Локомотивом“ „Краснодар“ был полностью переигран, „железнодорожники“ и моментов больше создали, и физически лучше выглядели.

Поймите правильно, „Краснодар“ — частный клуб. Галицкому не хочу ничего навязывать, он находится внутри и видит весь процесс целиком, лучше знает, что происходит. Мало ли, может похожая ситуация там как в ЦСКА с Жорой Щенниковым. В свое время Евгений Гинер говорил Леониду Слуцкому: „Ставь Щенникова, ответственность за результат беру на себя!“ Может быть, в „Краснодаре“ такая же история: Шалимов не хотел кого-то ставить, а Галицкий настаивал. Но чтобы точно знать, нужно быть внутри команды».

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