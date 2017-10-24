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Сафонов - о Шалимове: «Галицкий лучше знает, что происходит»

сегодня, 14:07

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, стоит ли увольнять главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.

«В „Краснодаре“ Галицкий — президент клуба, он хозяин-барин, поэтому решать ему. Понятно, что никто не ожидал таких результатов от „Краснодара“. Тем более и Федор Смолов в последнее время почему-то перестал забивать. Может быть, у него мотивация угасла или после травмы не восстановился. В матче с „Локомотивом“ „Краснодар“ был полностью переигран, „железнодорожники“ и моментов больше создали, и физически лучше выглядели.

Поймите правильно, „Краснодар“ — частный клуб. Галицкому не хочу ничего навязывать, он находится внутри и видит весь процесс целиком, лучше знает, что происходит. Мало ли, может похожая ситуация там как в ЦСКА с Жорой Щенниковым. В свое время Евгений Гинер говорил Леониду Слуцкому: „Ставь Щенникова, ответственность за результат беру на себя!“ Может быть, в „Краснодаре“ такая же история: Шалимов не хотел кого-то ставить, а Галицкий настаивал. Но чтобы точно знать, нужно быть внутри команды».

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КЭТиК ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 14:27
Ministri Krasnodar:
Галицкий так болельщиков потеряет.На такой футбол противно смотреть .
Другого клуба в Краснодаре нет, а Кубань похоже окончательно сдулась.
Ministri Krasnodar
сегодня в 14:19
Галицкий так болельщиков потеряет.На такой футбол противно смотреть .
Шуnя771
сегодня в 14:18
В свое время Евгений Гинер говорил Леониду Слуцкому: „Ставь Щенникова, ответственность за результат беру на себя!“ Может быть, в „Краснодаре“ такая же история: Шалимов не хотел кого-то ставить, а Галицкий настаивал. Но чтобы точно знать, нужно быть внутри команды»
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Из-за одного неизвестного продуть четыре игры??

Да тут и Роналду не помог бы)

Причины есть, но другие.

Скорее всего 99% Шалимов останется..))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:14
ДА НОРМАЛЬНЫЙ ТРЕНЕРИШКА ЭТОТ ШАЛИМОВ !

КРАСНОДАРУ ТАКОЙ И НУЖЕН !
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