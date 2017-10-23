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Черчесов голосовал за Роналду, выбирая игрока года

вчера, 23:59

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при выборе лучшего игрока года отдал голос за нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который в итоге и стал обладателем награды. На второе место Черчесов поставил вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье - Лионеля Месси из «Барселоны».

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах.

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Все комментарии
Gahi
сегодня в 00:43
Интересно за кого тренера голосовал.
ermak6448
сегодня в 00:35
Своих россиян даже в списках нет, то можно проголосовать старшему тренеру сборнойРоссии и за португальца Роналду.
рус фан
сегодня в 00:31
Черчес сделал правильный выбор, но каталонских ничто не убедит, Леонель провел отнюдь не выдающийся сезон и в этот раз на пьедестале победитель и рекордсмен Криштиану, который отлично положил дубль в финале ЛЧ.
95-shishani-95
сегодня в 00:19
А бронза в Кубке Конфедераций?
Raul-Ossetia
сегодня в 00:18
Ну и ган...н
Ronаldо
сегодня в 00:03
👍🏻
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