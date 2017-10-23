Черчесов голосовал за Роналду, выбирая игрока года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при выборе лучшего игрока года отдал голос за нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который в итоге и стал обладателем награды. На второе место Черчесов поставил вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье - Лионеля Месси из «Барселоны».

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах.

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