Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 35 млрд рублей

Расходы на подготовку к проведению в России ЧМ-2018 увеличены практически на 35 млрд рублей за счет федерального бюджета. Об этом сообщает источник, ссылаясь на постановление правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.
Затраты на реализацию программы увеличились с 643,55 млрд рублей до 678,06 млрд, причем из средств федерального бюджета выделяется 390,29 млрд рублей вместо ранее запланированных 355,16 млрд.
Расходы складываются из трех сумм: 390,29 за счет средств федерального бюджета, 91,95 млрд - из региональных бюджетов, 195,81 млрд - из средств, выделенных юридическими лицами.
Это уже не первое увеличение расходов на ЧМ-2018 в текущем году.
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Расходы на здравоохранение в 17 году - 360 млрд, на образование - 540 млрд, на охрану окружающей среды - 76 млрд, ЖКХ -58 млрд.
Всё, что нужно знать о России.
Расходы на здравоохранение в 17 году - 360 млрд, на образование - 540 млрд, на охрану окружающей среды - 76 млрд, ЖКХ -58 млрд.
Всё, что нужно знать о России.
Для них копейки все ровно)
На распил арену 60 выкинули +++++ кокориным да дзюбе по 4,5 млн платят!
Для них копейки все ровно)
На распил арену 60 выкинули +++++ кокориным да дзюбе по 4,5 млн платят!