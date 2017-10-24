Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 35 млрд рублей

Расходы на подготовку к проведению в России ЧМ-2018 увеличены практически на 35 млрд рублей за счет федерального бюджета. Об этом сообщает источник, ссылаясь на постановление правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Затраты на реализацию программы увеличились с 643,55 млрд рублей до 678,06 млрд, причем из средств федерального бюджета выделяется 390,29 млрд рублей вместо ранее запланированных 355,16 млрд.

Расходы складываются из трех сумм: 390,29 за счет средств федерального бюджета, 91,95 млрд - из региональных бюджетов, 195,81 млрд - из средств, выделенных юридическими лицами.

Это уже не первое увеличение расходов на ЧМ-2018 в текущем году.

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