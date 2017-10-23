«Кельн» уволил спортивного директора Шмадтке

«Кельн» решил расстаться со спортивным директором клуба Йоргом Шмадтке. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Уточняется, что стороны не нашли общий язык относительно дальнейшего развития клуба.

Шмадтке занимал свою должность с 2013 года. При нем клуб выбрался из Второй Бундеслиги, а также впервые за 25 лет попал в еврокубки.

В текущем сезоне дела у «козлов» складываются очень плохо. Они проиграли все матчи в Лиге Европы, а в Бундеслиге после 9 туров замыкают таблицу, набрав лишь 2 очка.

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