«Арсенал» в дополнительное время обыграл «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Лиги

«Арсенал» одержал победу над «Норвичем» в 1/8 финала Кубка Лиги.
Лондон, стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув»
«Арсенал» - «Норвич» 2:1 (0:1)
Голы: Нкетиа 85, Нкетиа 96 - Мерфи 34.
«Арсенал»: Мэйси, Эль-Ненни, Холдинг, Дебюши, Мэйтленд-Найлз (Акпом 70), Уилшер, Ивоби (Дасилва 105), Коклен, Уолкотт, Жиру, Нелсон (Нкетиа 85).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Норвич»: Ганн, Циммерманн, Пинту, Хазбенд, Клозе, Вранчич (Вилдсхут 90), Трибулл, Рид (Джером 101), Мэддисон (Хулахан 90), Мерфи (Штиперманн 73), Оливейра.
Главный тренер: Даниэль Фарке.
Предупреждения: Эль-Ненни 56, Коклен 68, Уилшер 78, Акпом 88, Трибулл 89.
Судья: Эндрю Мэдли.
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси».
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И конечно же сегодня удивил судья матча: только у Арсенала Коклен, Уилшир и Эль-Ненни заслуживали удаления однозначно. Но главное, что без травм с обеих сторон обошлось)
И конечно же сегодня удивил судья матча: только у Арсенала Коклен, Уилшир и Эль-Ненни заслуживали удаления однозначно. Но главное, что без травм с обеих сторон обошлось)