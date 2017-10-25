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«Арсенал» в дополнительное время обыграл «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Лиги

сегодня, 00:17
АрсеналАрсенал2 : 1Норвич СитиНорвич СитиЗакончился в дополнительное время

«Арсенал» одержал победу над «Норвичем» в 1/8 финала Кубка Лиги.

Лондон, стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув» 

«Арсенал» - «Норвич» 2:1 (0:1)
Голы: Нкетиа 85, Нкетиа 96 - Мерфи 34.

«Арсенал»: Мэйси, Эль-Ненни, Холдинг, Дебюши, Мэйтленд-Найлз (Акпом 70), Уилшер, Ивоби (Дасилва 105), Коклен, Уолкотт, Жиру, Нелсон (Нкетиа 85).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Норвич»: Ганн, Циммерманн, Пинту, Хазбенд, Клозе, Вранчич (Вилдсхут 90), Трибулл, Рид (Джером 101), Мэддисон (Хулахан 90), Мерфи (Штиперманн 73), Оливейра.
Главный тренер: Даниэль Фарке.

Предупреждения: Эль-Ненни 56, Коклен 68, Уилшер 78, Акпом 88, Трибулл 89.

Судья: Эндрю Мэдли.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси».

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 02:48
Выцарапал победу.
Mr_Tim
сегодня в 02:17
Канарейки помурыжили Арс) раз доп время забили победный)
juchok
сегодня в 01:04
Арсенал не был бы Арсеналом, если бы играл без геморроя!
Tott_Hot
сегодня в 00:44
Норвич - это какая то сборная Кержаковых, сколько раз ошибались и прощали канониров. Нкетиа зверюга!
Elves
сегодня в 00:29
Нкетиа хорош. А вот без Озила и Санчеса у Арсенала креатива ноль.
4ever Ars
сегодня в 00:27
Честно говоря, матч разочаровал, оборона играла ужасно. Порадовал только Нкетиа, который, выйдя на замену, сделал дубль и мог забить еще. В любом случае, с победой. Будем надеяться, что лучшие матчи впереди))

И конечно же сегодня удивил судья матча: только у Арсенала Коклен, Уилшир и Эль-Ненни заслуживали удаления однозначно. Но главное, что без травм с обеих сторон обошлось)
starche
сегодня в 00:27
Третьим составом..............С победой!
drug01
сегодня в 00:26
Венгер потирает руки!!!!
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