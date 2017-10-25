Юный фанат «Хаддерсфилда» послал в конверте автору гола в ворота МЮ 5 фунтов

Любопытный случай произошел в Англии.

Мальчик, болеющий за «Хаддерсфилд Таун», побывал на матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» и нашел на стадионе монету номиналом в 5 фунтов. Юный фанат был так впечатлен победой своих кумиров над «красными дьяволами», что отправил на адрес клуба письмо, к которому приложил найденные деньги, попросив передать их автору первого гола в матче - полузащитнику «террьеров» Аарону Мую.

Муй позже в одной из соцсетей отреагировал на это письмо, выразив готовность встретиться с юным болельщиком.

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