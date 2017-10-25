«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Лиги и вышел в четвертьфинал турнира.
Манчестер, стадион «Этихад - Сити оф Манчестер»
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» 0:0 (0:0, по пенальти 4:1)
«Манчестер Сити»: Браво, Мангаля, Адарабиойо (Стоунз 90), Данило (Уокер 103), Туре, Гюндоган, Зинченко, Стерлинг, Бернарду Силва (Сане 95), Агуэро, Габриэль Жезус (де Брюйне 82).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Вулверхэмптон»: Норрис, Беннетт, Батт, Хоз, Рубен Винагре, Ндиайе, Коуди, Элдер Кошта (Кавалейру 78), Прайс, Маршалл (Ронан 72), Энобахаре (Лео Бонатини 90).
Главный тренер: Нуну Эспириту Санту.
Предупреждения: Прайс 82, Беннетт 84, Туре 93.
Судья: Кевин Френд.
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси».
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Агуэро с возвращением!
Вулвер красавцы!) Пока что лучше всех сыграли против машины Гвардиолы)
Ну Сити не всегда будет всех по крупному выносить..
Агуэро с возвращением!
Вулвер красавцы!) Пока что лучше всех сыграли против машины Гвардиолы)
Ну Сити не всегда будет всех по крупному выносить..