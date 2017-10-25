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«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Лиги

сегодня, 00:41
Манчестер СитиМанчестер Сити0 : 0ВулверхэмптонВулверхэмптонЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Лиги и вышел в четвертьфинал турнира.

Манчестер, стадион «Этихад - Сити оф Манчестер»

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» 0:0 (0:0, по пенальти 4:1)

«Манчестер Сити»: Браво, Мангаля, Адарабиойо (Стоунз 90), Данило (Уокер 103), Туре, Гюндоган, Зинченко, Стерлинг, Бернарду Силва (Сане 95), Агуэро, Габриэль Жезус (де Брюйне 82).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Вулверхэмптон»: Норрис, Беннетт, Батт, Хоз, Рубен Винагре, Ндиайе, Коуди, Элдер Кошта (Кавалейру 78), Прайс, Маршалл (Ронан 72), Энобахаре (Лео Бонатини 90).
Главный тренер: Нуну Эспириту Санту.

Предупреждения: Прайс 82, Беннетт 84, Туре 93.

Судья: Кевин Френд.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси».

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Все комментарии
juchok ответил Tott_Hot
сегодня в 01:03
Tott_Hot:
С Де Брюйне, Агуэро, Туре, Стерлингом и Сане кое-как осилили волков...Сити не идеален, их можно и нужно мочить!
рыжий и Сане поздновато вышли...
Caniggia
сегодня в 00:55
Никому не нужный кубок, нет той мотивации и настроя.
Imrebellion
сегодня в 00:53
Без Давида Силвы сложно было
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:47
Сити с победой)
Агуэро с возвращением!
Вулвер красавцы!) Пока что лучше всех сыграли против машины Гвардиолы)
Ну Сити не всегда будет всех по крупному выносить..
Tott_Hot
сегодня в 00:46
С Де Брюйне, Агуэро, Туре, Стерлингом и Сане кое-как осилили волков...Сити не идеален, их можно и нужно мочить!
da da da
сегодня в 00:45
Сити идет на покер видно,а вообще не понятно для чего этот кубок лиги нужен.
Горожане
сегодня в 00:44
Как не как, обыграли.
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