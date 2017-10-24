«Шеффилду» - старейшему клубу мира, исполнилось 160 лет

Сегодня отмечает свой день рождения «Шеффилд» - старейший футбольный клуб в мире, которому исполнилось 160 лет - это чуть больше, чем президент РФС Виталий Мутко, по его словам, занимается футболом.

24 октября 1857 года клуб был основан Натаниэлем Кресвиком и Уильямом Престом. Они придумали свод правил, известный также как «Шеффилдские правила», задолго до появления английской ассоциации футбола, причем некоторые из этих правил перекочевали и в современную версию игры - угловые удары, ввод мяча в игру после аута, голы головой, использование перекладины на воротах.

В настоящее время «Шеффилд» играет в 8-м по уровню дивизионе Англии - Первом дивизионе (Юг) Северной Премьер-Лиги.

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