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Посещаемость домашних матчей «Зенита» в РФПЛ выросла на 143 процента

сегодня, 18:55

«Зенит», готовящийся к матчу чемпионата России с «Локомотивом», отчитался о росте посещаемости домашних игр в Премьер-Лиге. Сообщается, что в среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирает 43 903 зрителя. Таким образом, посещаемость выросла на 143 процента.

До переезда на стадион «Санкт-Петербург» домашние матчи сине-бело-голубых собирали в среднем по 18 084 болельщика.

«Зенит» занимает 31 место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Санкт-Петербурге» собирают больше зрителей, чем стадионы «Челси», «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса». Лидеры рейтинга — дортмундская «Боруссия» (80 830), «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000).

В рамках группового этапа Лиги Европы петербуржцы со среднем показателем посещаемости в 48 439 зрителей уступают только лондонскому «Арсеналу» (59 359).

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Все комментарии
magnum3000
сегодня в 19:25
Самое смешное это болельщикам Зенита особо не интересно, в отличии от спартачей! С новым стадионом Зенит недосягаем по посещениям! И это факт, как бы не старались спартачи копировать заказные статейки! :))))))))))))
Морозовский
сегодня в 19:22
Как всегда - опять брехня !
Санчо Панса
сегодня в 19:21
Весьма даже неплохие показатели! Впрочем, на такой стадион грех не придти и не поболеть за свою команду)
Сергей Зенитов ответил spartach n1
сегодня в 19:21
spartach n1:
Опять потемкинские деревни и мертвые души !
Не понимаю, а каких "мёртвых душах" ты видёшь речь, на домашние реально много народу ходят!
Спагетти
сегодня в 19:18
У того кто это считал явно двойка по математике была:)))
Эксперт Зенита
сегодня в 19:15
Источник:Фк Зенит.
Это многое объясняет.
Ерден ответил spartach n1
сегодня в 19:15
spartach n1:
Опять потемкинские деревни и мертвые души !
последней конфетки вас лишили
массакрер ответил sir-5
сегодня в 19:15
sir-5:
Свежо питание,да с...я с трудом.
смотри на стадион и кол-во зрителей сам на экране) обмана не видел)куча знакомых кто не ходил теперь ходит тк билеты дешевле)
kolpankolpan ответил sir-5
сегодня в 19:12
sir-5:
Свежо питание,да с...я с трудом.
Вот оно как жрать кости в страсти.
Obdulio Varela
сегодня в 19:11
«Зенит», готовящийся к матчу чемпионата России с «Локомотивом», отчитался о росте посещаемости домашних игр в Премьер-Лиге.

Ключевое слово отчитался
Robbaggio
сегодня в 19:10
У Челси, Валенсии и Ювентуса стадионы менее вместительные, но, оказывается, не только для России у Зенита очень хорошая посещаемость
fcspartak
сегодня в 19:08
вы не поверите, но на крыше домашнего стадиона Зенита прирост посещаемости около 5000%
parallels
сегодня в 19:08
картонные свиньи на трибунах открывашки всегда забавляли. ну хоть пятачки им не забыли пририсовать.
Остапчук 67
сегодня в 19:05
А продажа атрибутики выросла процентов на четыреста?
sir-5
сегодня в 19:04
Свежо питание,да с...я с трудом.
Timeless
сегодня в 19:03
ВраньЁ с родины Пу
Михалыч 75
сегодня в 19:02
сейчас начнут ныть о бесплатных билетах и пр.
Завидовать надо белой завистью , а не искать оправдание своему клубу по маленькой посещаемости
mc_borrow
сегодня в 19:02
Как же питерские 3% недобрали? Была бы очень знаковая цифра
Одно слово румын
сегодня в 19:00
Просто смех, поскольку уже всем прекрасно известно как это происходит
Василий 50
сегодня в 18:59
Очень малый рост, нужно усилить работу с бюджетниками.
RDeanW
сегодня в 18:58
неправильные цифры. должно быть 146%))
spartach n1
сегодня в 18:57
Опять потемкинские деревни и мертвые души !
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