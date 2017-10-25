Посещаемость домашних матчей «Зенита» в РФПЛ выросла на 143 процента

«Зенит», готовящийся к матчу чемпионата России с «Локомотивом», отчитался о росте посещаемости домашних игр в Премьер-Лиге. Сообщается, что в среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирает 43 903 зрителя. Таким образом, посещаемость выросла на 143 процента.

До переезда на стадион «Санкт-Петербург» домашние матчи сине-бело-голубых собирали в среднем по 18 084 болельщика.

«Зенит» занимает 31 место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Санкт-Петербурге» собирают больше зрителей, чем стадионы «Челси», «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса». Лидеры рейтинга — дортмундская «Боруссия» (80 830), «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000).

В рамках группового этапа Лиги Европы петербуржцы со среднем показателем посещаемости в 48 439 зрителей уступают только лондонскому «Арсеналу» (59 359).

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