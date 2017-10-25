«Милан» разгромил «Кьево» на выезде

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Кьево».
Верона, стадион «Марк Антонио Бентегоди»
«Кьево» - «Милан» - 1:4 (0:2)
Голы: Бирса 61 – Сусо 36, Цезар 42 (автогол), Чалханоглу 55, Калинич 64.
«Кьево»: Соррентино, Цезар, Гамберини, Томович, Каччаторе, Бирса (Меджорини 65), Хетемай, Радованович, Кастро (Гобби 71), Пеллиссьер (Стемпиньски 56), Пуччарелли.
Главный тренер: Роландо Маран.
«Милан»: Дж. Доннарумма, Мусаккио, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья (Локателли 68), Хакан Чалханоглу, Кессье, Калинич (Андре Силва 81), Борини, Сусо (Монтоливо 73).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Борини 12, Хетемай 14, Мусаккио 65, Хакан Чалханоглу 69, Меджорини 83.
Судья: Ди Белло (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Калабрию кроме шуток жаль,более того страшно за него.
Калабрию кроме шуток жаль,более того страшно за него.
Кузенов с победой!!!
Кузенов с победой!!!
Всех Миланистов долгожданной с победой!!! Форза Милан!!!
Всех Миланистов долгожданной с победой!!! Форза Милан!!!
всех с победой!
всех с победой!