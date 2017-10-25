«Ювентус» крупно обыграл СПАЛ

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл СПАЛ.
Турин, стадион «Ювентус»
«Ювентус» - СПАЛ – 4:1 (2:1)
Голы: Бернардески 14, Дибала 22, Игуаин 65, Куадрадо 70 – Палоски 34.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Этого я вам не прощу)
Этого я вам не прощу)
С победой, друзья!
Главное, что после пожара в стартовые минуты второго тайма, сделали выводы и закончили без валидола.
С победой, друзья!
Главное, что после пожара в стартовые минуты второго тайма, сделали выводы и закончили без валидола.