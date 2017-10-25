«Челси» выбил «Эвертон» из Кубка Лиги

В матче Кубка Лиги «Челси» дома обыграл «Эвертон».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Эвертон» - 2:1 (1:0)
Гол: Рюдигер 26, Виллиан 90+3 - Калверт-Левин 90+4.
Ранее в следующий раунд вышел «Манчестер Юнайтед».
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Всех с проходом дальше.
Всех с проходом дальше.
Дзапа отличная игра! Ну и Виллиан тоже забил красиво и после красивой комбинации.
С победой Челси!
Дзапа отличная игра! Ну и Виллиан тоже забил красиво и после красивой комбинации.
С победой Челси!