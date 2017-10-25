«Кьево» - «Милан»: стартовый состав

Стали известны стартовые составы «Кьево» и «Милана» на матч чемпионата Италии.
«Кьево»: Соррентино, Цезар, Гамберини, Томович, Каччиаторе, Бирса, Хетемай, Радованович, Кастро, Пеллиссье, Пуччиарелли.
Запас: Даинелли, Ригони, Гарритано, Степиньски, Бани, Гобби, Депаоли, Инглезе, Меджорини, Бастьен, Секулин, Конфенте.
«Милан»: Д. Доннарумма, Мусаккио, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Чалханоглу, Кессье, Калинич, Борини, Сусо.
Запас: Маури, Силва, Гомес, Сапата, Монтоливо, Абате, Палетта, Сторари, Антонелли, Кутроне, Локателли, А. Доннарумма.
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