Кокорин: «Лидер сборной Нидерландов – игрок „Спартака“? В этом и беда!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в эфире «Радио Зенит» отметил, что уровень сильных сборных снижается. Одной из проблем сборной Голландии форвард в шутку назвал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса:

«Сейчас уровень сильных сборных снижается. Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.

У голландцев лидер – футболист „Спартака“? В этом и беда! (Улыбается)».

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