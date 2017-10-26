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Червиченко: «Судя по тому, что нам внушают, „Спартак“ должен выносить такую команду 8:0»

сегодня, 02:06
СпартакСпартак5 : 2Спартак-НальчикСпартак-НальчикМатч завершен

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу бывшей команды над нальчикским «Спартаком» (5:2) в 1/8 финала Кубка России:

«Команда, которая действующий чемпион, играла с командой, которая занимает 11 место в третьем по силе чемпионате в России. Я думаю, что разрыв в классе между „Спартаком“ и нальчикской командой гораздо больше, чем разница между московским „Спартаком“ и „Барселоной“. Поэтому удивительно, что первый тайм закончился ничейным результатом, и то, что нальчане смогли забить два гола по итогам всей встречи. На мой взгляд, это тревожный сигнал для москвичей.

Я в конце матча увидел счастливое лицо главного тренера Массимо Карреры, но я повода для веселья здесь не вижу. Думаю, команду второй лиги, которая даже не лидирует в своей зоне, а находится где-то в середине, москвичи должны выносить со счётом 8:0, судя по тем амбициям, которые нам постоянно внушают.

Я думаю, что „Спартак“ сможет грамотно распределить свои силы на три турнира, тем более в Кубке России практически не осталось серьёзных противников, которые могли бы оказать сопротивление „Спартаку“, и вполне возможно этот розыгрыш Кубка москвичи выиграют».

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parallels
сегодня в 02:30
отскочил вчера спартак. наверняка, федун в перерыве забегал, куда не надо. а так соперники равны.
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