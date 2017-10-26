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Рейнгольд: «Сегодня Мельгарехо забил, но нальчикский „Спартак“ сам по себе слабый»

сегодня, 01:23
СпартакСпартак5 : 2Спартак-НальчикСпартак-НальчикМатч завершен

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу бывшей команды над «Спартаком» из Нальчика в 1/8 финала Кубка России (5:2), отдельно высказавшись об игре полузащитника москвичей Лоренцо Мельгарехо, который оформил дубль:

«Москвичи показали довольно-таки уверенную игру, хотя начали встречу вальяжно, с пижонством. Как только пропустили мяч – команда задвигались, побежала. Во всяком случае, хозяева пытались играть на классе, на мастерстве. А во втором тайме прибавили в движении, и всё встало на свои места. Конечно, московский „Спартак“ гораздо сильнее, но мне он сегодня не очень понравился, потому что надо играть внимательнее. Это хорошо, что против москвичей была команда, которая на порядок слабее, особенно в обороне. Поэтому москвичи сделали всё, что сумели, но могло сложиться иначе.

По крайней мере, победили и прошли дальше – это самое главное, потому что московские спартаковцы – главные претенденты на победу в Кубке России. Все вылетели, остался только „Амкар“, поэтому буду внимательно за этим следить.

Сможет ли Мельгарехо стать лидером „Спартака“? Трудно сказать, у москвичей впереди много лидеров, которые играют всегда на пределе. Лидер тот, кто забивает. Вот, сегодня он забил, но нальчикский „Спартак“ сам по себе слабый. В следующей игре будет „Ростов“, где будет гораздо сложнее. Там и посмотрим, забьёт Мельгарехо или нет. Каждый игрок должен быть лидером в команде впереди. Во всяком случае, в московском „Спартаке“ в атаке большая конкуренция. Помимо Мельгарехо там есть Зе Луиш, ещё войдёт в строй Промес, поэтому каждую игру надо проводить с настроением и полностью выкладываться. Я считаю, что Мельгарехо сегодня молодец, сыграл на хорошем уровне. Ему удалось забить два мяча, не каждому это удаётся, даже против не самой сильной команды».

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