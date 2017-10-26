В. Денисов: «Возможно, противостоять признанным лидерам „Локомотиву“ проще»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мыслями о победе «железнодорожников» над «Краснодаром» в 14-м туре РФПЛ:

«Для нас это была рядовая игра, без особенностей. По окончании главный тренер и президент зашли в раздевалку, поздравили с победой... Если бы мы стали в этот день чемпионами – другое дело. А так, провели неплохую встречу с сильным соперником.

На одном положительном результате зацикливаться нельзя. Сколько раз после таких побед излишняя самоуверенность приносила неудачу. Забудьте „Краснодар“ вместе с нами. Сейчас все мысли о „Зените“.

Почему „Локомотив“ ярко играет с лидерами и невнятно – с командами второго эшелона? Однозначно не отвечу. Возможно, противостоять признанным лидерам проще. Они, как правило, играют в открытый футбол. А команды, которые „на бумаге“ слабее, по-злому настраиваются на нас, плотно обороняются. Со своей стороны, могу точно сказать, что никакой недооценки такого соперника нет. Были матчи, где нам откровенно не везло, но ни о каком отсутствии мотивации речи быть не может.

Главное для нас – сделать выводы из этих поражений. Сейчас можно гадать, что было бы, если бы взяли очки, например, в играх с „Тосно“ и „Уфой“. Да, отрыв был бы больше, в то же время можно порассуждать о том, а что бы было, возьми „Зенит“ очки там, где он этого не сделал. Разве я не прав?»

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