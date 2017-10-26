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В. Денисов: «„Спартаку“ — Кубок, „Локомотиву“ — чемпионат? Я за подобную рокировку»

сегодня, 08:36

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о графике команды и отметил готовность «железнодорожников» взять чемпионство в российском первенстве:

«К матчам Лиги Европы быстро привыкаешь, но поначалу было тяжело. Затем подстроились под этот ритм. У нас классная бригада докторов, массажистов и восстановительный процесс проходит быстро. Грех жаловаться на плотный график. Наоборот, это в плюс, когда много игр. Это все время держит команду в тонусе. К сожалению, мы покинули Кубок России, это досадно. Играли бы в трех турнирах.

Я говорил, что неплохо бы поменяться трофеями со „Спартаком“? Если такое случится, я буду очень рад. Должны же когда-то спартаковцы выиграть Кубок в конце концов. Они долго не были чемпионами, в прошлом сезоне ими стали, пора бы и о Кубке задуматься. А мы наоборот давно не брали золотые медали внутреннего первенства. Так что я за подобную рокировку.

Феномен братьев Миранчуков? Они, безусловно, выделяются на общем фоне, но я бы не назвал их ключевыми. Антон и Алексей – молодые игроки, вызываются в сборную. Но никакого феномена братьев Миранчуков нет – парни просто вкалывают. Вот и все. У молодых футболистов часто проскальзывают симптомы звездной болезни, но это точно не про Антоху и Лешку. У нас подобные „заболевания“ лечатся быстро».

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Все комментарии
Т34
сегодня в 09:02
Дзюба против предлагаемого расклада. Такая рокировка надолго лишит его сна и душевного равновесия. В эти шахматы он с вами не играет.
ДСА
сегодня в 09:01
Спартак и Кубок возьмет и медальку завоюет, Локомотив пробьется в Лигу Европы.
cska plus
сегодня в 08:54
Врядли спартаку , что нибудь перепадёт, этот раз федун купил им седьмое место.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:54
Отправь свои пожелания в кабинеты РФС, там рассмотрят. Может, и утвердят. Плохо, когда внутриМКАДные ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ БЕЗ ТРОФЕЕВ СИДЯТ...
Efimych
сегодня в 08:52
    RussianHorse
    сегодня в 08:52
    «спартаку» - кубок ФНЛ? 🏆 Я за подобную рокировку!
    Казанский
    сегодня в 08:51
    Локо чемпионство,Спартаку Кубок,ЦСКА барбариски,Зениту привычное 3-е место)))
    Спагетти
    сегодня в 08:50
    Губозакатин Денисову срочно!!!
    Мяучелo
    сегодня в 08:46
    БАйКАЛ38, привет друк. А ты своих корешей питерских и с песчаной будешь списывать? а твой бротан близнец другой бокал тоже против?
    Байкал-38
    сегодня в 08:43
    А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?! НО ЕЩЁ РАНО ЗАГАДЫВАТЬ ЕЩЁ МНОГО ИГРАТЬ!
    makkie
    сегодня в 08:40
    Почему бы и нет?
    Пора менять гегемонию цска и Зенита.
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