В. Денисов: «„Спартаку“ — Кубок, „Локомотиву“ — чемпионат? Я за подобную рокировку»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о графике команды и отметил готовность «железнодорожников» взять чемпионство в российском первенстве:

«К матчам Лиги Европы быстро привыкаешь, но поначалу было тяжело. Затем подстроились под этот ритм. У нас классная бригада докторов, массажистов и восстановительный процесс проходит быстро. Грех жаловаться на плотный график. Наоборот, это в плюс, когда много игр. Это все время держит команду в тонусе. К сожалению, мы покинули Кубок России, это досадно. Играли бы в трех турнирах.

Я говорил, что неплохо бы поменяться трофеями со „Спартаком“? Если такое случится, я буду очень рад. Должны же когда-то спартаковцы выиграть Кубок в конце концов. Они долго не были чемпионами, в прошлом сезоне ими стали, пора бы и о Кубке задуматься. А мы наоборот давно не брали золотые медали внутреннего первенства. Так что я за подобную рокировку.

Феномен братьев Миранчуков? Они, безусловно, выделяются на общем фоне, но я бы не назвал их ключевыми. Антон и Алексей – молодые игроки, вызываются в сборную. Но никакого феномена братьев Миранчуков нет – парни просто вкалывают. Вот и все. У молодых футболистов часто проскальзывают симптомы звездной болезни, но это точно не про Антоху и Лешку. У нас подобные „заболевания“ лечатся быстро».

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