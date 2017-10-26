«Севастополь» получит финансовую поддержку

Как сообщается, правительство Севастополя организует финансирование местного футбольного клуба.



«Сегодня на заседании правительства была создана АНО (автономная некоммерческая организация) для содержания ФК „Севастополь“, сумма будет разделена на две части - содержание материально-технической базы и содержание клуба, который будет в составе АНО. По предварительным расчетам, порядка 28 млн рублей в год необходимо на содержание клуба, около 30 млн рублей - на содержание материально-технической базы», - заявил начальник управления по делам молодежи и спорта города Сергей Резниченко.



Ранее сообщалось, что делегация УЕФА посетила Крым для ознакомления с местами, где будут построены футбольные поля.

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