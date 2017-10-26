Кронке не планирует продажу «Арсенала»

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке заявил, что не намерен продавать свой клуб.



«Иногда мы пытаемся поучаствовать в развитии чего-либо. В данном случае, мы придерживаемся к плану с долгосрочными перспективами. Продажа „Арсенала“ - не наша модель. Сейчас я нахожусь на таком этапе жизни, что продажа клуба не даст мне абсолютно ничего.



К тому же я люблю „Арсенал“, мне нравится руководить этим клубом. Нет более прекрасного чувства, чем победа, - это заразительно и заставляет вас продолжать делать свою работу. Есть много разных способов заработать деньги, и поверьте, есть куда более простые, чем просто продать „Арсенал“».



Ранее ходило множество слухов, что у «Арсенала» может смениться владелец.

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