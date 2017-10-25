Евсеев: «„Амкару“ попался клуб из РФПЛ, но ничего страшного, будем играть на победу»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России:

«Результаты в чемпионате не имеют никакого значения для кубковой игры. Это отдельный турнир, и у команд всегда особый настрой на него. Многие клубы Премьер-Лиги уже вылетели из Кубка, но нам всё-таки попался оппонент из РФПЛ. Ничего страшного, будем играть на победу. Хотя „Ростов“, наверное, подходит к матчу с таким же настроем. Что касается дальнейших перспектив „Амкара“ в Кубке, мы стараемся не заглядывать далеко и идём от матча к матчу. Нужно для начала преодолеть 1/8 финала».

В 1/16 финала Кубка России «Амкар» разгромил «Факел» (4:0).

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