«Крылья Советов» могут уволить Тихонова

Руководство «Крыльев Советов» серьезно задумывается об увольнении главного тренера команды Андрея Тихонова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тихонова приглашал в Самару предыдущий губернатор [Николай Меркушкин], с нынешним [Дмитрием Азаровым, формально и.о. губернатора] он даже не знаком. Руководство клуба изначально хотело пригласить другого тренера.

Тихонову предъявляют претензии по поводу приглашения группы бывших игроков „Енисея“, не все из которых вписались в команду. В частности, болельщики „Крыльев“ недовольны игрой Азера Алиева.

Команда стала неуправляемой, Тихонов потерял контроль и скоро будет снят с поста».

Тихонов возглавил «Крылья» прошлым летом. По итогам первого круга первенства ФНЛ самарцы занимают второе место, отставая от лидера на 9 очков, однако в последних трех турах была добыта лишь одна ничья.

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