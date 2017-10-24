«Крылья Советов» могут уволить Тихонова

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Кубок
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Франция. Кубок Лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/8 финала
21:45 сегодня Арсенал -:- Норвич Сити
21:45 сегодня Суонси Сити -:- Ман Юнайтед
22:00 сегодня Манчестер Сити -:- Вулверхэмптон
Германия. Кубок 2017/2018, 2 раунд
19:30 сегодня Вехен -:- Шальке-04
19:30 сегодня Байер -:- Унион
21:45 сегодня Магдебург -:- Боруссия Д
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
20:30 сегодня Картахена -:- Севилья
21:30 сегодня Сарагоса -:- Валенсия
22:30 сегодня Мурсия -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Интер -:- Сампдория
  • Главные новости
  • Все новости
12:49
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 35 млрд рублей8
11:26
Дэвид Ансворт - новый главный тренер «Эвертона»11
07:59
Роналду: «Наше противостояние с Месси не закончилось. Оно только начинается»36
00:18
Головин: «„Зенит“ играл очень грязно, это сопутствовало всем стычкам»150
23:08
Роналду - игрок года по версии ФИФА105
12:54
Чистая прибыль «Ювентуса» по итогам прошлого сезона составила 42.6 млн евро1
12:41
Игли Таре: «Рано превозносить „Лацио“»1
12:28
Шахов вернулся в общую группу «Тосно»1
12:19
Зинченко: «Надеюсь, сегодня сыграю с „Вулверхэмптоном“»7
12:08
Жезус: «У меня очень теплые отношения с Агуэро»1
11:52
Берлускони: «„Милан“ испытывает финансовые проблемы»6
11:48
Бразильский вратарь Джефферсон стал жертвой вооруженного ограбления6
11:39
Мхитарян не включил Моуриньо в топ-3 тренеров года11
11:27
Виалли: «Думаю, с точки зрения организации на ЧМ-2018 всё будет в порядке»3
11:20
«Андерлехт» оштрафован на 7 тысяч евро из-за поведения фанатов2
11:17
Симэн: «Сборной Англии нужно сохранить настрой, чтобы успешно выступить на ЧМ-18»1
11:06
Райола: «Ибрагимович покинул „Ювентус“ не из-за Кальчополи»4
11:05
Манданда признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре, Неймар - второй3
10:56
Симэн: «Акинфееву нужно спокойно готовиться к ЧМ-2018»20
10:40
Санья интересен «Лацио» и «Вольфсбургу»0
10:39
Буффон проголосовал за Роналду6
10:32
Наингголан: «Безусловно, „Рома“ поборется за Скудетто»1
10:21
Перес: «Если бы я спросил стоимость Кейна, то мне бы озвучили сумму в 250 млн евро»6
10:15
Неймар: «У меня нет проблем с Бартомеу»2
10:05
Хуммельс возвращается в общую группу «Баварии»1

«Крылья Советов» могут уволить Тихонова

сегодня, 12:36

Руководство «Крыльев Советов» серьезно задумывается об увольнении главного тренера команды Андрея Тихонова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тихонова приглашал в Самару предыдущий губернатор [Николай Меркушкин], с нынешним [Дмитрием Азаровым, формально и.о. губернатора] он даже не знаком. Руководство клуба изначально хотело пригласить другого тренера.

Тихонову предъявляют претензии по поводу приглашения группы бывших игроков „Енисея“, не все из которых вписались в команду. В частности, болельщики „Крыльев“ недовольны игрой Азера Алиева.

Команда стала неуправляемой, Тихонов потерял контроль и скоро будет снят с поста».

Тихонов возглавил «Крылья» прошлым летом. По итогам первого круга первенства ФНЛ самарцы занимают второе место, отставая от лидера на 9 очков, однако в последних трех турах была добыта лишь одна ничья.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Михаил Славнов ответил LOpp
сегодня в 13:03
LOpp:
почему главный тренер должен быть знаком с губернатором?
Потому, что Федун знаком с Мутко.
Caniggia
сегодня в 12:58
Сама постановка вопроса не правильная. Игроков в команду должен набирать и быть доволен ими или нет тренер, а не губернатор, руководство клуба или болельщики.
Павел Амурский
сегодня в 12:53
Давно пора гнать всех спартаковских тренеришек из всех команд.
Шуnя771 ответил LOpp
сегодня в 12:50
LOpp:
почему главный тренер должен быть знаком с губернатором?
А кто как не он решает вопрос по деньгам? Особенно когда их нет и команда бюджетная..
tesch
сегодня в 12:50
надеюсь, что просто слухи.
Шуnя771 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:49
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
КАК РАЗ ЗИМОЙ ТИША КАРРЕРУ ЗАМЕНИТ !!!
Что то Тов. Литман жжете с утра! Продолжайте))
Шуnя771
сегодня в 12:48
"Своих", в хорошем смысле понимания этого слова, часто берут тренеры (руководители..) с собой - знают людей. доверяют...
Один из руководителей компании "Самсунг" (а может и её основатель Ли Чхоль) в своей книге (к стыду своему забыл название) написал: "...доверяю тем кого много лет знаю..." Так вот в его бытность его окружали на Руководящих постах его... Одноклассники!
memphis
сегодня в 12:43
Утки от красных ромбов...
311
сегодня в 12:43
С губернатором надо было налаживать вась-вась, а не с игроками. В России же живешь!)
cska plus
сегодня в 12:43
Ещё одним хрюшей недовольны, хотя Тихонова уважаю.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:39
КАК РАЗ ЗИМОЙ ТИША КАРРЕРУ ЗАМЕНИТ !!!
Остапчук 67
сегодня в 12:38
Ну не получилось, такое бывает.
Тихонов без работы не останется.
LOpp
сегодня в 12:38
почему главный тренер должен быть знаком с губернатором?
ДСА
сегодня в 12:38
Григоряна надо приглашать, сразу управляемость через мат повысится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100