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Тарханов: «С „Зенитом“ мы сыграли вничью, а со „Спартаком“, можно сказать, шансов не было»

сегодня, 02:08

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал то, что его команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице РФПЛ, а также отметил, что сложнее всего в этом сезоне было играть против «Спартака»:

«Греет ли душу тот факт, что „Урал“ сейчас выше „Спартака“? Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.

Чем объясню промежуточный успех „Урала“? У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.

Кто из грандов произвёл самое сильное впечатление? Назову „Спартак“. Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. „Зенит“? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъёме вышли, после ничьей с „Ливерпулем“ в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате».

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