Шашков: «Все разговоры о смене Тихонова - просто слухи»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг слухи о смене главного тренера клуба Андрея Тихонова.



«Все разговоры о смене главного тренера – просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась. Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У „Крыльев Советов“ большой кредит доверия к Андрею Тихонову».



Ранее ходили слухи, что Андрей Тихонов может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте