Шашков: «Все разговоры о смене Тихонова - просто слухи»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг слухи о смене главного тренера клуба Андрея Тихонова.
«Все разговоры о смене главного тренера – просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась. Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У „Крыльев Советов“ большой кредит доверия к Андрею Тихонову».
Ранее ходили слухи, что Андрей Тихонов может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов».
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А Спартак вытер об тебя ноги и выбросил в очередной раз на улицу.
Не будет тебе счастья ...
А Спартак вытер об тебя ноги и выбросил в очередной раз на улицу.
Не будет тебе счастья ...
Самара полюбому выйдет в РФПЛ! Выезд в Самару прикольный,фигово без них)
Самара полюбому выйдет в РФПЛ! Выезд в Самару прикольный,фигово без них)