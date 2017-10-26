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Шварцер: «Пикфорд - превосходный вратарь»

сегодня, 16:41

Бывший вратарь «Фулхэма» Марк Шварцер заявил, что считает голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда одним из лучших молодых футболистов.

«Пикфорд всегда очень сосредоточен. Это сложно, потому что вы должны отключиться от всего, что происходит вокруг вас и сосредоточиться только на игре. Нужно быть уверенным в свои силы и постоянно играть наилучшим образом. Нет сомнений, что он обладает всеми этими качествами, что делает его превосходным вратарем».

Напомним, что известный в прошлом английский голкипер Дэвид Симен также похвалил Джордана Пикфорда.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin ответил ZeuSS
сегодня в 17:06
Речь об игроках соперников, а не о своих. Он не то что орёт, он после отбитых мячей начинает кривляться в адрес тех, кто бил по его воротам, типа не забьешь мне. Короче, это надо видеть. Я уже дважды это видел, в том числе до перехода в Эвертон.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:45
Не люблю его! Обратите внимание на его пренебрежительное отношение к другим игрокам, на его гримасы высокомерные во время матчей. Что-то подобное делал Нойер, который не отдаёт мяч соперникам после того, как они забили ему гол.. Но Нойер вратарь топ-класса, ему дозволено больше, чем этому сопляку, который 5 голов от Арсенала пропускает.
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