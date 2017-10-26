Шварцер: «Пикфорд - превосходный вратарь»

Бывший вратарь «Фулхэма» Марк Шварцер заявил, что считает голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда одним из лучших молодых футболистов.



«Пикфорд всегда очень сосредоточен. Это сложно, потому что вы должны отключиться от всего, что происходит вокруг вас и сосредоточиться только на игре. Нужно быть уверенным в свои силы и постоянно играть наилучшим образом. Нет сомнений, что он обладает всеми этими качествами, что делает его превосходным вратарем».



Напомним, что известный в прошлом английский голкипер Дэвид Симен также похвалил Джордана Пикфорда.

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